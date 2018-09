Aspectos de la iniciativa 5300, la que propone Linares Beltranena

El miércoles, los diputados conocieron en segunda lectura la iniciativa que busca reformar la Ley en Materia de Antejuicio, la cual plantea eliminar que la solicitud para retirar la inmunidad a un funcionario sea conocido en primera instancia en el Organismo Judicial (OJ) y se traslade directamente al Congreso.

¿Qué debo saber?

Uno de los cambios que propone la iniciativa es que si el antejuicio no logra el voto de 80 diputados para decidir si se le retira o no la inmunidad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del procurador de los Derechos Humanos, de la fiscal general y del procurador general de la Nación, el expediente se archivará en definitiva y no podrá volverse a conocer como se hace actualmente, lo que es algo “inconstitucional”, según Eddie Cux, de la organización Acción Ciudadana (AC), como parte de Transparencia Internacional.

Los diputados intentarán aprobar la iniciativa 5300, la cual impulsa el diputado Fernando Linares Beltranena. / Foto: Edwin Bercián

Piden suspensión

Por esas irregularidades, AC, a través de su Centro de Acción Legal Anticorrupción (ALAC), presentó el jueves un amparo ante la CC en contra del Congreso por la posible aprobación de la ley 5300.

La acción se planteó porque se pretende limitar la función jurisdiccional del OJ, al no conocer los antejuicios que se promuevan en contra de funcionarios, y porque quienes gozan de ese derecho perderían el “derecho al juez natural como garantía del debido proceso”, aseguró Cux.

Eddie Cux accionó en la CC en contra de la iniciativa 5300.

Con dedicatoria

El constituyente y exdiputado, Roberto Alejos, dijo que reforma no impulsa la estabilidad del país, sino porque les conviene a los diputados que están en contra de los magistrados de la CC y el procurador de los Derechos Humanos.

“Es una reforma con dedicatoria. Se quiere aprobar cuando están acusando a la CC de extralimitarse en sus funciones”, dijo Alejos.

“La Ley en Materia de Antejuicio establece filtros, pero con estas reformas se estarían eliminando esos filtros técnicos. El antejuicio pasaría a ser político y perdería su sentido”, agregó.

Roberto Alejos es uno de los constituyentes. / Foto: Emisoras Unidas

¿Quiénes la promueven?

Los diputados que le dieron el visto buena a la iniciativa 5300 son:

Fernando Linares Beltranena, del PAN

Adim Maldonado, de FCN-Nación

Javier Alfonso Hernández, de FCN-Nación

Sandra Patricia Sandoval, de FCN-Nación

Juan Ramón Lau, de Todos

Aníbal Rojas, de Visión con Valores

Carlos López Maldonado, de la UNE

Alejandra Carrillo, independiente

Los ocho son integrantes de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Ninguno de los congresistas se dio cuenta de que el dictamen fue firmado con un error, ya que se consigna el nombre de uno de sus compañeros que no existe.