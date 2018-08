McCain pidió que Trump no fuera invitado a su funeral

Líderes mundiales se unieron a expresidentes y miembros del Congreso de ambos partidos para recordar al fallecido senador John McCain, un día después de su fallecimiento debido a un cáncer cerebral.

Se espera que los exmandatarios George W. Bush y Barack Obama, otrora rivales del congresista republicano por Arizona, hablen durante el funeral.

John McCain. Foto: AFP

No obstante, una figura estará ausente de las ceremonias de despedida a McCain: el presidente Donald Trump.

Según medios internacionales, el propio republicano había pedido con anterioridad, y de forma expresa, que el actual mandatario no asistiera a su funeral, por lo que estaba previsto que quien supliera al magnate fuera el vicepresidente Mike Pence.

La discordancia entre McCain y Trump se remonta a 2016, cuando el senador dijo que no votaría por su compañero de partido en las elecciones de ese año.

Trump, no obstante, dedicó un breve mensaje en su cuenta oficial de Twitter para despedir a McCain, aunque evitó evocar la trayectoria del fallecido político: "Mis condolencias y mis respetos más sinceros a la familia del senador McCain. Nuestros corazones y nuestras plegarias están con ustedes", escribió el presidente.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Por el contrario, la primera dama, Melania Trump, y la hija del magnate, Ivanka Trump, saludaron el servicio a la patria que realizó en vida McCain.

Our thoughts, prayers and deepest sympathy to the McCain Family. Thank you Senator McCain for your service to the nation. — Melania Trump (@FLOTUS) August 26, 2018

Honoring the memory and legacy of Senator John McCain, an American patriot, who served our great nation with distinction.

My prayers are with Senator McCain’s family and loved ones as our nation mourns his passing. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 26, 2018

Lee también: Estados Unidos rinde tributo al fallecido John McCain