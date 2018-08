Padres de Melania Trump adquieren ciudadanía de EE.UU.

Los padres de la primera dama Melania Trump ya son ciudadanos estadounidenses.

Un abogado de Viktor y Amalija Knavs dijo que la pareja eslovena prestó el juramento de ley en Nueva York.

Hasta ahora eran residentes permanentes.

“La familia no es parte de la administración y ha pedido que se respete su privacidad, así que no voy a comentar más sobre este asunto”, concluyó Wildes.

Los Knavs, originarios de Eslovenia, vivieron en el país con “green cards” y empezaron el proceso de obtención de la ciudadanía en febrero.

Melania creció en el pueblo industrial de Sevnica cuando Eslovenia estaba bajo el régimen comunista. Su padre era concesionario automotor y su madre trabajaba en una fábrica textil.

Los suegros del presidente Donald Trump arribaron a la ceremonia en un edificio federal en Manhattan y se fueron acompañados por agentes de Seguridad Nacional.

Melania Trump’s parents and their lawyer just arrived for their naturalization ceremony in Manhattan. pic.twitter.com/xFpwb0cIG7

— Annie Correal (@anniecorreal) August 9, 2018