VIDEO. “Fenómeno paranormal” sorprende a periodista en pleno reportaje

Matías Flores, periodista deportivo del Canal 9 TeleVida de Mendoza, se quedó sin palabras durante la realización de un reportaje en la Secretaría de Cultura de la ciudad de Mendoza, en Argentina, al ser, supuestamente, testigo de un fenómeno paranormal.

Tanto él como su camarógrafo, a quien solo identificó como "Andy", habían acudido al edificio luego de que se hiciera viral una grabación hecha por un guardia de seguridad, en la cual que se escucha cómo un piano ubicado el interior del lugar produce sonidos sin que nadie lo estuviera tocando en ese momento.

"¿Ustedes creen en fantasmas?", le pregunta Flores a sus compañeros del noticiero, quienes se mostraron escépticos, antes de transmitir la nota. Algunos de ellos, incluso, sugieren que el audio del video original podría estar doblado, o que el ruido producido por el instrumento podría haber sido obra de una rata atrapada en su interior.

"Fuimos a buscar el piano y a buscar a quien había filmado el video. Quien había filmado el video no estaba trabajando, no era su turno; no estaba; y fuimos a buscar el piano, que tampoco estaba en su lugar original (…) está todo cubierto y en un rincón", les explica Flores, quien acto seguido procede a mostrarles lo que grabó.

"Nos vinimos hasta la Secretaría de Cultura para buscar el piano que, en teoría, suena solo", dice el periodista durante la nota, afirmando que no está permitido tocar el instrumento. "Lo han cubierto; está tapado; no se puede tocar. Incluso nosotros intentamos hacer alguna nota con el guardia pero tampoco…", comenta Flores antes de ser interrumpido por el sonido del piano. "¡Suena solo!", exclama sorprendido.

Al fondo también puede escucharse al camarógrafo reaccionando con sorpresa ante lo que acababa de ocurrir.

"Yo lo primero que le pregunté cuando (Matías) volvió fue: '¿De verdad sonó?'. ¡Y me dijo que sí!", dice una de sus compañeras en el set. "¡Qué miedo!", reacciona otra periodista.

En tono de broma, Matías concluye que, aunque en efecto se había topado con el "fantasma", ni él ni su camarógrafo "lo habían podido atrapar". "¡No vuelvo más!", sentenció.

