VIDEO. Viven escalofriante experiencia durante exploración urbana en “casa embrujada”

YouTube está lleno de videos que claman haber captado evidencia de lo sobrenatural. La gran mayoría, sin embargo, terminan siendo clips falsos que buscan simplemente atraer la atención y la visita de los usuarios.

Unos pocos, no obstante, logran provocar un temor genuino entre quienes los ven, por su naturaleza aterradora y misteriosa, y por la imposibilidad de saber, a ciencia cierta, si son reales o no.

Esto último sucede con una grabación compartida por el canal "PUNKROCKTV", dedicado a "explorar e investigar los lugares más embrujados de todo México, afirmando o desmintiendo las historias y leyendas de aquellos lugares", según su propia descripción.

En su video más reciente, subido el pasado 12 de julio, se muestra la osada aventura de dos de los integrantes del canal en una casa abandonada, en la cual, según comenta uno de los jóvenes, "espantan".

"Dicen que en esta casa habían violado y matado a una niña", señala el camarógrafo, quien durante los primeros segundos hace un breve recorrido por el sitio, cubierto casi en su totalidad por grafitis. También es posible apreciar una especie de figura satánica dibujada en una de las paredes.

Hacia el minuto 02:50 del video, los youtubers se ven sorprendidos por lo que parecen ser voces de niños, provenientes del segundo piso de la vivienda.

Consternada, una de las exploradoras le pide en ese momento a su compañero que abandonen la casa. No haciendo caso a su petición, este decide subir las escaleras y pregunta en voz alta si alguien, además de ellos, se encontraba en el lugar.

Es allí cuando ambos se encuentran con algo verdaderamente aterrador: mientras avanza, el camarógrafo apunta con la luz hacia el final del pasillo, y acto seguido dos cabezas se asoman por los extremos de una de las puertas.

Foto: Captura de pantalla de YouTube / PUNKROCKTV

Asustados, los dos jóvenes se alejan corriendo. "¡Ya vámonos!", le vuelve a solicitar la joven a su compañero, quien opta por entrar de nuevo a la casa para echar un último vistazo.

Los exploradores dejan definitivamente la inquietante estructura después de escuchar, por segunda vez, las extrañas voces.

En la caja de comentarios, usuarios debatieron sobre la veracidad de las imágenes, reconociendo que, si bien podría tratarse de un montaje, este igualmente les provocó miedo.

"No sé si será verdad o está armado. Lo único que sé es que me dio miedo. Está bien hecho si es que lo hicieron a propósito, y si no, ¡la verdad son muy valientes!", escribió una internauta.

"Sinceramente se siente la mala vibra", comentó otro usuario. "La primera vez que un video me pone la piel chinita", se expresó otra persona.

