Así han reaccionado los usuarios tras el fichaje de Cristiano a la Juventus

Hace unos instantes el Real Madrid ha emitido un comunicado donde oficializa la salida del portugués Cristiano Ronaldo con rumbo hacia la Juventus de Turín.

Según lo dieran a conocer los diarios Marca y AS, que son especializados en el conjunto blanco, la venta se cerró en los 105 millones de euros y deja un legado de 451 anotaciones y 16 títulos conseguidos.

“Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial”, dice parte del comunicado.

Tras confirmarse su salida del conjunto blanco, las redes sociales se han llenado de mensajes, en especial de los aficionados blancos, donde manifiestan su sentir sobre la partida del máximo goleador en la historia del club madridista.

Comunicado Oficial: Messi is now the best player in La Liga

— IamFrench (@IamFrench_) July 10, 2018