Disgusto entre Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez crece y Messi sale al tema

La prensa española no ha quitado la vista de la relación entre Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez y ha dicho que el divorcio es inminente, de hecho ahora sale al tema, Lionel Messi. ¿Pero qué pide CR7 para quedarse en el Madrid?.

Según los presentadores y analistas del programa “El Chiringuito”, uno de los más vistos en España, Cristiano Ronaldo está indignado con el presidente del Real Madrid y está dispuesto a marcharse si Florentino no cumple con su palabra.

Practice 👌 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 10, 2018 at 4:38am PST

¿Pero qué pide Cristiano para quedarse?

Y es que el crack portugués parece estar molesto por varios aspectos, pero el principal, es que ha dicho, según la prensa española, que quiere cobrar como mínimo como Lionel Messi o Neymar.

“Cristiano Ronaldo está más indignado, más enfadado y más molesto que nunca. No se ha sentado a negociar, no ha habido negociación, solo ha habido algún pequeño contacto. A Cristiano Ronaldo no le gusta cómo está actuando el club y cree que el presidente no le quiere”, dijo el periodista Edu Aguirre, en “El Chiringuito”.

Según los analistas, Florentino Pérez no quiere dejar ir a Cristiano Ronaldo, sin embargo, no estaría dispuesto a pagarle las cantidades económicas que exige.

Debido a estas informaciones también se ha rumorado que Cristiano se quiere ir al Manchester United, club con el que jugó antes de su salto al Real Madrid.