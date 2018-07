Mingob no reasignará agentes a CICIG porque tiene “suficientes”

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, justificó el retiro de 20 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a la seguridad perimetral de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Aseguró que el retiro de los agentes es una “decisión interna de la PNC” que obedece a una “reconcentración de los agentes” y por “ninguna razón” se busca debilitar a la CICIG.

No entiendo cuál es la duda que surge. No hay ningún plan, no hay ningún objetivo, no hay nada en contra de vulnerar a la Comisión”, enfatizó Degenhart.