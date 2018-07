Baldetti es trasladada a Tribunales para continuación del juicio en su contra

Para este lunes está prevista la continuación del juicio contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y 12 personas más en el caso Lago de Amatitlán. Y debido a que la exfuncionaria se ha ausentado en las últimas diligencias se mantenía la expectativa acerca de si sería o no trasladada a la Torre de Tribunales.

El pasado 15 de junio, antes de llevar a cabo la audiencia, el Tribunal de Mayor Riesgo C verificó la presencia de las partes y constató que Baldetti no se encontraba en la sala. Su abogado defensor argumentó que no había sido trasladada a la Torre de Tribunales porque presentaba problemas de salud.

Ante ello, el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal, ordenó que se le practicaran evaluaciones de parte de médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con el fin de determinar su estado de salud.

Baldetti fue trasladada al Hospital Roosevelt y posteriormente se conoció que el malestar que la aquejaba era “diarrea aguda”.

El informe médico que se emitió determinó que, según su estado clínico, la sindicada no tenía ningún impedimento para presentarse a la continuación del debate oral y público.

Hoy, al ser consultada por periodistas sobre su salud, Baldetti prefirió mantener el silencio.

Vinculada con fraude

Este es el primer juicio que se desarrolla contra Baldetti, quien está sindicada en al menos otros cuatro casos de corrupción y además es requerida por autoridades de los Estados Unidos, bajo señalamientos de delitos relacionados con el narcotráfico.

En este caso, Baldetti es señalada de los delitos de fraude, tráfico de influencias y asociación ilícita, por su presunta vinculación con un fraude al Estado, al contratar de forma irregular a una empresa para que aplicara una fórmula en el lago de Amatitlán con el fin de sanearlo.

Según investigaciones del Ministerio Público, el proyecto de limpieza del lago estaba valorado en Q137.8 millones, de los cuales Q22.8 ya habían sido pagados a la compañía.

Tras los análisis correspondientes se determinó que la sustancia con la cual se contrarrestaría la contaminación era agua con sal. Se pretendían adquirir un total de 23 mil litros de esta fórmula.

