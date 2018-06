Se inicia juicio por caso lago de Amatitlán, pese intentos de Baldetti para detenerlo

El Tribunal de Mayor Riesgo C inició este lunes el debate oral y público contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y otras 12 personas señaladas en el caso Lago de Amatitlán.

La defensa de Baldetti intentó frenar el inicio del juicio, bajo el argumento de que recién se incorporó a este caso y no conoce el expediente, por lo cual solicitó que se le otorgara tiempo para analizarlo. El abogado interpuso varios recursos legales, incluyendo una recusación contra los jueces; sin embargo, estos fueron rechazados.

Incluso la propia ex vicemandataria tomó la palabra durante la audiencia y señaló violaciones al debido proceso. “Mi abogado se apersonó el viernes, no puede ser que se le dé la palabra MP y mi abogado se tenga que enterar a través de unas diapositivas de qué me acusan”, dijo.

“Señor juez, yo no puedo entender cómo un tribunal puede empezar un debate cuando un abogado se apersonó el viernes a las 15:00 horas para mi defensa. Eso está violando el debido proceso señor juez, porque la Constitución consagrada, que es nuestra carta magna dice que nadie puede ser llevado juicio si no tiene un abogado de confianza”, continúo Baldetti al referirse al juez Pablo Xitumul, presidente el Tribunal.

Pese a los intentos, los jueces no accedieron a las peticiones y ordenaron al Ministerio Público (MP) que iniciara a leer la acusación y llevara a cabo los alegatos correspondientes. Por lo cual será después de ello cuando se le otorgue el tiempo necesarioa la defensa de la sindicada para que conozca el proceso.

Exvicepresidenta Roxana Baldetti pide al Tribunal de Mayor Riesgo C que no inicie el juicio por el #CasoAmatitlán porque ella no tiene agobiado defensor. Jueces rechazan la solicitud y ordenan al MP leer la acusación. @PublinewsGT pic.twitter.com/ew18P5syuU — Jerson Ramos (@JRamos_PN) June 11, 2018

El caso

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron en 2015 los resultados de una investigación en los cuales se reflejaba un fraude millonario al Estado, en donde se hizo una contratación de forma irregular para adquirir una fórmula que supuestamente serviría para sanear el lago de Amatitlán.

De acuerdo con la Fiscalía, el proyecto de la limpieza estaba valorado en Q137.8 millones, de los cuales Q22.8 millones ya habían sido pagados para la adquisición de 23 mil litros de la sustancia que sería vertida el lago, la cual tras ser analizada se determinó que era agua con sal.

Por estos hechos, 13 personas fueron enviadas a juicio en febrero de 2017 por diferentes delitos, entre estos, fraude, asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo e incumplimiento de deberes.

En este caso, el MP cuenta con medios de prueba que incluyen declaraciones testimoniales, desplegados de números telefónicos y correos electrónicos que contienen información de las negociaciones ilícitas y escuchas telefónicas.