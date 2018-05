VIDEO. Estudiante patea a perro guardián tras colarse en servicio de transporte similar al Transmetro

La violenta respuesta de una estudiante tras ser sorprendida colándose en el servicio de transporte TransMilenio, en Colombia, ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.

Los hechos, al parecer, ocurrieron la mañana del martes en uno de los portales del sistema. Según informó TransMilenio, la joven quería abordar el bus sin pagar el pasaje, por lo que los vigilantes decidieron llamarle la atención.

Su reacción, sin embargo, no fue la mejor: la mujer arremetió en contra del perro guardián que acompañaba a uno de los agentes en ese momento, lanzándole varias patadas y golpes. El tenso momento quedó registrado en video por un testigo.

En la grabación se observa cómo varias personas intentan razonar con la joven, quien en repetidas ocasiones trata de atacar al policía y a su compañero canino.

El clip fue compartido en las cuentas de Twitter y Facebook del servicio de transporte, generando reacciones de rechazo entre los internautas.

“Esta es la respuesta de una estudiante, quien la emprendió contra un perro guardián de TransMilenio luego de que las autoridades le llamaran la atención por usar el servicio de alimentador y no acceder al sistema”, denunció la cuenta oficial @TransMilenio.

#Indignante 😡 Esta es la respuesta de una estudiante, quien la emprendió contra un perro guardián de TransMilenio, luego de que las autoridades le llamaran la atención por usar el servicio de alimentador y no acceder al Sistema pic.twitter.com/TKVbBvxtyF — TransMilenio (@TransMilenio) May 22, 2018

“¿Detuvieron a esa niña sociópata? Deberían vetarla para que no use ese medio de transporte por representar un peligro para los usuarios”; “Quién ve a la muchachita; golpea una vez al perrito y trata de hacerlo de nuevo. ¿Por qué no la detuvieron?”; “El ejemplo viene de la casa. Deténganla y que vengan sus padres a imponerle una sanción”, fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

El servicio de TransMilenio es un sistema de transporte de tipo BRT (Bus de Tránsito Rápido). Forma parte del SITP (Sistema Integrado de Transporte de Bogotá), junto con los servicios urbano, complementario y especial, que circulan por los barrios y vías principales de la ciudad. Es similar al servicio de Transmetro que opera en la Ciudad de Guatemala.

