Ley prohibe al presidente Morales recibir regalos, como el viaje a Israel

Después de que se conoció de que una persona que "ama al Estado de Israel" le pagó el viaje a Israel al presidente Jimmy Morales y a su familia, Javier Monterroso, exsecretario privado del MP, recordó que la Ley de Probidad le prohibe recibir ese tipo de regalos; sin embargo, para la Cancillería, eso no es un delito.

No le teme a acciones legales

El no hacer público los nombres de las personas que le pagaron el viaje a Israel al presidente, Jimmy Morales, y a su familia podría acarrearle acciones legales a la canciller, Sandra Jovel; sin embargo, la funcionaria aseguró no temerle a las medidas en su contra porque no ha cometido “ningún delito” al no dar la información.

Piden información sobre viaje

La canciller tiene hasta el viernes para entregarle a los diputados Sandra Morán, Andrea Villagrán, Enrique Álvarez y Jean Paul Briere el nombre de todas las personas que viajaron a Israel para participar en la inauguración de la embajada de Guatemala en Jerusalén, así como las cartas de invitación que fueron extendidas o recibidas por la Cancillería, los itinerarios, las agendas de las reuniones, los gastos y la liquidación de los viáticos, además de los nombres de quienes financiaron y costearon el viaje.

En aras de la #Transparencia solicitamos a la señora Canciller información de todo lo relativo al viaje realizado a Israel, con motivo de la inauguración de la Embajada.

Recuerda que datos son públicos

“En una verdadera democracia, todos los actos de la administración son públicos, sin excepción. El libre acceso a las fuentes de información gubernamental es un derecho humano fundamental y constitucional. Sin transparencia ni sujeción a la ley no hay institucionalidad posible”, escribió el procurador Jordán Rodas, ante la negación del Organismo Ejecutivo de dar información sobre quiénes financiaron el viaje que se realizó del 14 al 18 de mayo a la denominada Tierra Santa.

Morales no puede recibir "regalos"

El artículo 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidades para Funcionarios y Empleados Públicos les prohíbe solicitar o aceptar directamente o por otra persona “dádivas, regalos, pagos, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que normalmente percibe por el desempeño de sus labores”. Para Javier Monterroso, exsecretario privado del Ministerio Público (MP), “el viaje en avión (que realizó el presidente, Jimmy Morales, su comitiva y su familia) es exactamente eso”.

Pidió anónimato por "seguridad"

Ante la polémica del viaje a Israel, la canciller dijo en el programa “A Primera Hora”, de Emisoras Unidas, que no podía revelar el nombre de quien financió el periplo porque esa persona le solicitó el anonimato por “razones de seguridad”. Aseguró que quien ofreció y puso a disposición el vuelo ama al Estado de Israel y por eso quiso colaborar con Guatemala. “Es una persona que no tiene ningún vínculo ni económico, ni de comercio con Guatemala, se dedica a sus negocios en otros países”.

¿Quiénes viajaron a la Tierra Santa?

Los presidentes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial viajaron a Israel. Les acompañaron los ministros de Relaciones Exteriores, de la Defensa y de Economía, también, la secretaria privada de la Presidencia y los secretarios de Comunicación Social de la Presidencia y de Inteligencia Estratégica. Del Congreso viajaron nueve diputados. Al viaje se sumó la mamá, el hermano, la esposa y los cuatro hijos del mandatario Morales, según declaró el vocero presidencial, Heinz Hiemann.