Canciller Sandra Jovel dice que el Ejecutivo apoya a la CICIG “con límites”

Sandra Jovel, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, acudió a la cita que le hicieron diputados. Durante la conversación afirmó que se realizan “show” mediáticos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia pudieron conversar con la diplomática. Desde la semana pasada había sido citada. El miércoles se ausentó debido a que estaba en Quito, Perú.

Al principio respondió a las preguntas de los legisladores. Hizo mención que el Ejecutivo apoya a la CICIG, no así al comisionado Iván Velásquez.

“La Comisión como tal no tiene ningún problema. Creo que, si se convierte en relación con sus objetivos de creación, no hay ningún problema. Entonces como nosotros somos los padres de la Comisión no le veo nada malo, a la instancia. Aquí lo que está mal es la aplicación del acuerdo por la persona que lo está dirigiendo”, señaló.