Annabella Morfin sobre los pactos colectivos: “Hay que negociar sobre la disponibilidad real, no sobre la generación de la deuda”

¿Cuáles son los logros de su gestión?

Apostarle a la creación de un expediente electrónico para tener un mejor control de todos los casos que llegan a las 23 delegaciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Se trabajó en la política de protección a la niñez y adolescencia, se capacitó al recurso humano y se trató de no institucionalizar a los menores de edad.

¿Se hizo la revisión de los contratos que afectan los intereses del Estado?

Se hizo a solicitud de las instituciones (porque el Congreso no ha reformado la Ley Orgánica de la PGN, la cual le daría iniciativa y autonomía en el tema). Se plantearon demandas ante las tribunales y se recuperaron los recursos. Las abogacías han hecho reclamos por daños ecológicos. Un ejemplo es la reparación de Q4 millones a la hidroeléctrica Oxec que va encaminada a la reforestación y la reparación para la comunidad afectada por la tala de árboles. En el caso “Construcción y corrupción”, se pidió la reparación de Q35 millones.

¿Cómo queda la revisión de los pactos colectivos?

Se revisaron 12 pactos colectivos y se estableció que muchas de las clausulas coinciden con las que se impugnaron al pacto del Ministerio de Salud, es decir, que se firmaron sin tener el aval financiero del Ministerio de Finanzas. El caso de Salud se planteó ante un juez laboral, pero la respuesta no ha sido rápida, por eso se les recomendó a todas las autoridades nominadoras del Estado que no aceptaran cláusulas que fueran lesivas a los intereses del Estado y que se abstuvieran de negociar pactos colectivos en donde no hay certeza de que se cuenta con la disponibilidad económica para comprometer el presupuesto del Estado. Un ejemplo de esto es el que se acordó con los maestros porque no hay recursos.

Es decir, ¿qué el Ministerio de Educación no atendió la recomendación?

No la atendieron y el problema es que se genera zozobra y falta de credibilidad en la negociación. Es bueno tener conciencia de que si hay que negociar que sea sobre la base de la disponibilidad real, no sobre la generación de la deuda.

A principio de mayo, los maestros tomaron la sede del Mineduc ante el incumplimiento del pacto colectivo. / Omar Solís

¿Cómo queda la demanda de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)?

Se declaró su nulidad absoluta y se interpuso un recurso en el Organismo Judicial. El 3 de mayo se tuvo una vista pública y se está a la espera de que se resuelva el recurso.

¿Qué ocurrió con la revisión del contrato a las televisoras nacionales?

Se requirió la documentación a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), pero como no fueron entregados y se tuvo conocimiento de que se extrajeron documentos, aunque no se establecieron cuáles fueron, se interpuso la denuncia en el Ministerio Público (MP).

¿Entregará el informe sobre la revisión al mandato de la CICIG que le pidió el presidente?

Sí, se entregará a la Secretaría General de la Presidencia. Hay aspectos que deben ser mejorados y se harán las recomendaciones.

¿Cuáles son esos aspectos?

La transferencia de capacidades. Creemos que es importante el fortalecimiento a las instituciones vinculadas al sector justicia.

¿Cómo fue su relación con el presidente Morales?

Respetuosa, siempre hubo una apertura en cuanto a la discusión de los temas. En los casos en los que intervino la PGN, él aceptó las recomendaciones.

Para Morfin, el presidente Jimmy Morales es un "aliado en la lucha contra la corrupción". / Edwin Bercián

¿Cree que el mandatario la nombrará nuevamente procuradora general?

Es saludable que llegue una nueva persona a la PGN porque hay situaciones en las cuales él estará pensando actuar de manera distinta. Yo aspiro a regresar a mi bufete de abogados. Me preocupa que todavía no haya designado a alguien para hacer una transición de mando.

¿Cree que Morales es un aliado en la lucha contra la corrupción?

Sí, lo creo porque en los casos en que la PGN ha recomendado la lesividad se me instruyó plantear las demandas.

¿La presionó Morales?

Jamás.

¿Qué fue lo más complicado de su gestión?

El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción porque me tocó decidir sobre la vida de nueve niñas que debían ser llevadas a los Estados Unidos porque solo tenían 48 horas para sobrevivir. Todavía hay una menor en recuperación en los Estados Unidos.

¿El Estado se queda en deuda por la tragedia en el Hogar Seguro?

La responsabilidad del Estado es la no repetición. Se debe buscar una reparación integral a modo de que se garantice que los menores de edad, que sean objeto de protección en los hogares estatales, reciban una atención idónea, eso implica una adecuada perfilación en los centros. Se debe trabajar en la prevención porque si no se atienden las causas de la pobreza, de la exclusión y de las necesidades de la población seguirán habiendo jóvenes que estén al margen de vivir una vida digna.

El incendio en el Hogar Seguro ocurrió el 8 de marzo de 2017. / Oliver de Ros

Respuestas personales

¿Cuál es su comida favorita?

Kak’ik

¿Cuál es su pasatiempo?

Jardinería y jugar con mis nietos

¿Cuál es su lugar favorito?

El campo

¿Qué música escucha?

Clásica

¿Asiste a la iglesia?

Cuando lo necesito

¿Qué libro está leyendo?

Cisma Sangriento, de Francisco Pérez de Antón

El mandato de Morfin finaliza el 17 de mayo. / Edwin Bercián

Respuestas rápidas