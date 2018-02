Alerta de nuevo tiroteo en escuela de Florida fue una falsa alarma

La Oficina del Sheriff del Condado de Broward informó a la cadena CNN esta mañana sobre una notificación de supuestos disparos en el interior de la escuela North Broward, en Florida.

El reporte llegaba menos de 24 horas después del mortal tiroteo registrado en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, situada también en la Florida, y en el que murieron 17 personas.

La alerta del presunto ataque fue, sin embargo, desmentida por las autoridades momentos después, según medios internacionales.

En conferencia de prensa este jueves, el sheriff Scott Israel confirmó que las autoridades han tenido conocimiento de amenazas y “bromas” a otras escuelas, por lo que llamó a evitar a toda costa este tipo de acciones.

Israel apuntó que la policía local se toma “muy en serio” este tipo de amenazas y advirtió a los responsables que enfrentarán “todo el peso de la ley”.

Posteriormente, el presidente Donald Trump se pronunció en un mensaje a la nación en torno a la masacre ocurrida en pleno Día de San Valentín, enviando condolencias a las familias de las víctimas y asegurando que “la nación entera” ora por ellas.

Al tiempo, el mandatario anunció sus planes de visitar la ciudad de Parkland, escenario de la matanza.

“Estados Unidos debe ahora "trabajar en conjunto para crear una cultura en nuestro país que abrace la dignidad de la vida, que cree conexiones humanas profundas y significativas”, dijo Trump en su mensaje.

In times of tragedy, the bonds that sustain us are those of family, faith, community, and country. These bonds are stronger than the forces of hatred and evil – and these bonds grow even stronger in the hours of our greatest need. https://t.co/bu140nscez pic.twitter.com/OoTXMCSexB

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2018