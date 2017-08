Memes inundan las redes antes del eclipse solar

Previo al eclipse solar total que tendrá lugar este lunes, 21 de agosto, internautas de toda Latinoamérica y Estados Unidos han acudido a las redes sociales para amenizar la espera con divertidos y extravagantes memes.

Desde aquellos que hicieron eco de las recomendaciones para observar apropiadamente el fenómeno (no se debe ver de forma directa, ya que puede ocasionar graves daños a la vista), hasta otros que prefirieron tomarse con humor todo el tema del evento celeste.

I have sun glasses to look at memes and I use those glasses to look at solar eclipse​ works so well pic.twitter.com/lIz2ACSOhQ

— memelife (@duckyclassics) August 21, 2017