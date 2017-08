Trump disuelve foros empresariales tras renuncias de ejecutivos

“En vez de presionar a los empresarios del Consejo de Manufactureras y del Foro de Estrategia y Política, estoy cancelando los dos. Gracias a todos”, dijo el presidente Donald Trump a través de su cuenta oficial de Twitter.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017