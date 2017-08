Ivanka Trump denuncia “supremacía blanca y neonazis” tras Charlottesville

“No hay lugar en la sociedad para el racismo la supremacía blanca y los neonazis. Todos tenemos que unirnos como estadounidenses y ser un país unido”, señaló en una serie de tuits Ivanka Trump, hija y consejera del presidente estadounidense, Donald Trump.

1:2 There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis.

2:2 We must all come together as Americans — and be one country UNITED. #Charlottesville

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 13, 2017