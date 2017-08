Trump vuelve a generar polémica por nuevas declaraciones sobre Charlottesville

Visiblemente molesto y acorralado por las preguntas de los reporteros, el presidente Donald Trump defendió el martes sus declaraciones del fin de semana sobre los acontecimientos violentos en Charlottesville, afirmando que existe “culpa de ambas partes”.

Lee también: LeBron James publica un contundente mensaje criticando a Donald Trump

En una caótica conferencia de prensa concedida en Nueva York, el mandatario puso en el mismo plano a los miembros de la supremacía blanca y a los manifestantes que protestaban en contra del racismo el sábado, en Virginia.

Sus afirmaciones contradicen el comunicado publicado el lunes por la Casa Blanca, en la que se denunció, tarde pero claramente, la inaceptable “violencia racista” en Charlottesville.

De pie, delante de los ascensores de la Trump Tower, el mandatario estadounidense comenzó por decir que su primera declaración, muy evasiva, se debió a la escasa información de la que disponía.

“Los incidentes acababan de ocurrir”, dijo Trump el sábado para explicar su reacción en dos tiempos. Pero ante la avalancha de preguntas, el magnate volvió a justificar su primera reacción.

“Yo miré atentamente, mucho más atentamente que la mayoría de la gente. Había un grupo de un lado que era agresivo y otro grupo del otro lado que también era muy violento. Nadie quiere decirlo”, agregó.

Las declaraciones presidenciales fueron inmediatamente saludadas por David Duke, exlíder del grupo Ku Klux Klan, quien estuvo presente en Charlottesville.

“Gracias presidente Trump por su honestidad y valentía”, afirmó Duke en Twitter, agradeciéndole por haber “dicho la verdad” y denunciado a “los terroristas de izquierda”.

Thank you President Trump for your honesty & courage to tell the truth about #Charlottesville & condemn the leftist terrorists in BLM/Antifa https://t.co/tTESdV4LP0

— David Duke (@DrDavidDuke) August 15, 2017