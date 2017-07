Diputados se denominan funcionarios o dignatarios según les conviene, dicen investigadores

La polémica generada en los últimos días por el tema del bono 14 para los diputados del Congreso de la República, con relación a si les corresponde un monto igual al del sueldo base (Q9 mil 550) o el total de lo que reciben mensual (Q29 mil 550), fue abordada hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Los parlamentarios ya recibieron un pago de Q9 mil 500 por concepto de la referida prestación; sin embargo, se han pronunciado ante ello indicando que tienen derecho a una cantidad igual a sus ingresos totales e incluso se han mostrado molestos.

En tanto, la Contraloría General de Cuentas (CGC) envió ayer una carta al Legislativo, por medio de la cual da luz verde para que se les pague el total.

Como invitados en cabina participaron los investigadores Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC); y Diego Marroquín, del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

Mientras que por vía telefónica se conversó con los diputados Boris España, de Movimiento Reformador (MR); Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG); y Oscar Chinchilla, presidente del Congreso.

Pago del bono 14

El presidente del Congreso afirmó: “Debemos basarnos en la ley, este es un tema vigente desde hace 23 años, un decreto aprobado en 1994, que ha estado vigente”.

“Estoy actuando en base a la ley, la Contraloría confirmó hallazgos y no son contra mi persona, sino contra los directores general, de recursos humanos y financiero, porque la junta directiva no está mes a mes diciendo paguen o no paguen a los empleados. Nunca hemos autorizado nosotros los pagos, para eso hay direcciones”, explicó Chinchilla.

Añadió que aún se está a la espera de que el Contralor aperture el proceso de contra revisión por los hallazgos.

“Los diputados vieron ese hoyo y lo llenaron a través de una ley. No se sabe si se va a declarar inconstitucional”, dijo Marroquín con relación a ello.

Esto lo mencionó haciendo referencia a que en junio pasado los diputados aprobaron un decreto para garantizar que se les pagaran las prestaciones con base a ingresos totales.

España aseguró que el recibir el bono 14 con base a al total “no es un invento de los diputados”, pues la norma que lo establece fue aprobada desde el año 1994.

Además, calificó como “timorata y pusilánime” la actitud del presidente del Congreso por no querer tomar una decisión debido a los hallazgos de la Contraloría, pese a que aseguró que hay dos oficios de esa entidad donde dice que debe pagarse sobre el total.

A criterio de Marroquín, Chinchilla “se trató de cubrir las espaldas”. Mientras que el director general del Congreso decidió renunciar por ese tema, en el cual consideró que existe ambigüedad.

Según Marvin Flores, el presidente del Congreso ha tomado sus precauciones para evitar hallazgos.

¿Funcionarios o dignatarios?

Ambos investigadores coincidieron en que los diputados se hacen llamar funcionarios o dignatarios según la situación. Juegan el papel “que les conviene”, aseguraron.

En ese sentido, Marroquín expuso que si son dignatarios, no son empleados públicos y no están en relación de subordinación, por lo tanto no les correspondería recibir prestaciones laborales, e incluso tampoco un salario base.

“No hay una relación de subordinación, ellos son dignatarios, así lo aclararon en una nota que la Contraloría les mandó a pedir”, mencionó sobre el tema Marvin Flores.

También dijo que Acción Ciudadana presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio de la cual buscan dejar sin efecto la norma aprobada en junio pasado por los diputados relacionada con el pago de sus prestaciones.

Añadió que habrá que esperar la resolución de la Corte, pues si se les paga el monto completo y la CC decide lo contrario, posiblemente deberán devolver los recursos que hayan recibido.

Según Flores, lo que les corresponde a los diputados son prestaciones sobre los Q9 mil 500 de su sueldo base.

Marroquín indicó que no es posible que les paguen salario y bono total si faltan a sesiones y no participan en comisiones.

Aunque hizo la salvedad de que no se trata de “juzgar con la misma vara” a los 158 diputados, pues aseguró que algunos hacen muy bien su trabajo y ellos sí se merecen la totalidad del bono, pero hay otros que no.

“Si trabajaron, fueron a las sesiones, participaron en sus comisiones, claro que se merecen la totalidad del bono”, señaló Marroquín.

“Acuerdos que les convienen”

Marroquín recordó que luego de que la Contraloría General de Cuentas reportara hallazgos sobre la ejecución presupuestaria de 2016 por anomalías en le pago de prestaciones a diputados, estos aprobaron en junio pasado una ley “de forma exprés”, para exigir y garantizar la totalidad de su bono.

“Para eso sí se pusieron de acuerdo en cinco minutos e incluso hicieron el show de quitarse las corbatas para expresar que eran todo un conjunto”, criticó el representante del MCN.

#EUBono14Diputados | En A Primera Hora nos acompaña Diego Marroquín, Investigador del Movimiento Cívico Nacional. pic.twitter.com/9TiiV2Dbws — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 13, 2017

Sobre la polémica generada alrededor de este tema, Marroquín consideró que se da porque los diputados no ejercen una verdadera representación de los ciudadanos y estos últimos están molestos por acciones negativas en que se ven involucrados los legisladores.

“Nosotros los ciudadanos somos sus jefes, en el sentido que nos tienen que representar”, afirmó.

Ante lo mencionado por los investigadores, España respondió: “Soy representante por Chiquimula, me postulé por el Partido Patriota y gané a pesar de señalamientos que había contra mientras de esa agrupación. Me considero una persona representativa de mi departamento y soy un dignatario de la nación”.

En ese contexto, Flores recordó que según datos de la organización Congreso Eficiente, actualmente son 19 diputados a los que se les ha retirado la inmunidad por estar involucrado en casos como Plazas Fantasma y Negociantes de la Salud.

Desgaste innecesario

Mientras tanto, a criterio de Nineth Montenegro solo ha habido un desgaste al discutir sobre el tema del bono 14 para los diputados, y “es importante darle vuelta a la página”.

En lugar de continuar hablando de ello, debe empezarse a ordenar la agenda porque el Congreso debe darle vida a la legislación pendiente, pues hay iniciativas importantes, detalló.

“Lo importante aquí es que con o sin bono nuestra obligación es asistir a las plenarias y cumplir nuestras obligaciones en las comisiones y seguir haciendo el trabajo de fiscalización”, resaltó la parlamentaria de Encuentro por Guatemala.

Esta postura la respaldó Flores, quien aseguró que hay un desgaste, que incluso puede ser hasta innecesario, y hay cosas muy pendientes en el Congreso en las que se debería la atención.

#EUBono14Diputados | Marvin Flores: “Los diputados deben retomar una agenda mínima”. pic.twitter.com/oSjmXFeUcW — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 13, 2017

Mientras que, el diputado España mencionó: “Como guatemalteco considero que existen otras ventanas que deberíamos estar viendo en el Congreso, pero lamentablemente este tema hay que tratarlo”.

Por aparte, al ser cuestionado sobre los temas a los cuales se les debería dar prioridad en el Congreso, Chinchilla mencionó: la Integración del Concejo de la Víctima, la Ley de Competencia, el Consejo de la Carrera Judicial y las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Marroquín apoyó la idea de que hace falta reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Mientras que a criterio de Flores, hay dos leyes que “deben crearse de nuevo”: la Ley de Servicio Civil y la Ley de Contrataciones del Estado.