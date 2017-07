Trump hace una advertencia a Corea del Norte tras lanzamiento de misil

En el marco de su visita a Varsovia, el presidente Donald Trump prometió una “dura” respuesta a Corea del Norte por el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental, aunque no precisó cuáles serán las medidas que adoptará Washington.

La víspera, Estados Unidos, respaldado por Francia, mostró en la ONU su intención de proponer nuevas sanciones a Pyongyang, pero Rusia ya advirtió que se opondrá.

El lanzamiento del misil norcoreano, que según expertos tiene la capacidad de alcanzar el territorio de Alaska, “es una clara y nítida escalada militar“, aseguró la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.

En los meses iniciales de su mandato, Trump apostó por convencer a China de que controlara los arrebatos nucleares de su aliado norcoreano, pero el paso del tiempo lo convenció de que Pekín no obraría en ese sentido.

En una última señal de su creciente fricción con el gigante asiático, Trump afirmó el miércoles en Twitter que China estaba minando los esfuerzos de Estados Unidos y había aumentado su comercio con Pyongyang.

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us – but we had to give it a try!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2017