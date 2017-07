EN IMÁGENES. Así fue el polémico lanzamiento de misil de Corea del Norte

El nuevo lanzamiento de misil representaría una etapa crucial en la cruzada de Corea del Norte para tener a su alcance el territorio de Estados Unidos.

Expertos estadounidenses estimaron que el proyectil está capacitado para alcanzar Alaska.

El ensayo balístico provocó una fuerte reacción de parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien pidió a Pekín, principal aliado de Pyongyang, “acabar con esta tontería de una vez por todas“.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017