Colin Farrell captado con un rostro irreconocible y varias libras de más

El famoso actor de 46 años fue fotografiado mientras rodaba escenas para la próxima serie de HBO Max "The Penguin, y fue su aspecto lo que dejó en shock a sus fans.

El universo de The Batman de Matt Reeves crece y ya se hicieron virales las primeras imágenes del aspecto que lucirá Colin Farrell como Oswald Cobblepot.

La película estrenada en 2022 nos llevó a una Gotham aún más oscura de lo que acostumbramos a ver en la gran pantalla. El Bruce Wayne de Robert Pattinson se las vio con varios villanos icónicos de los cómics, pero el Pingüino encarnado por el actor, cautivó a la audiencia.

Colin Farrell and Rhenzy Feliz on the set of’The Penguin’

March 7, 2023

Video from Daily Mail

March 8, 2023