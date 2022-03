The Batman: Zoë Kravitz asegura que Gatúbela es bisexual

En los cómics, Gatúbela es mayormente representada como bisexual, sin embargo, en el cine ella siempre ha sido retratada como una mujer hetero.

Tras el preestreno, los fans de Batman están elogiando la actuación de Zoë Kravitz como Selina Kyle. La actriz se ve increíble con lo que luzca pero para muchos, esta vez elevó al personaje.

En los cómics, Selina/Gatúbela es mayormente representada como bisexual, sin embargo, en el cine ella siempre ha sido retratada como una mujer hetero. Recordemos las interpretaciones de Eartha Kitt, Michelle Pfeiffer, Halle Berry y Anne Hathaway.

Sin embargo, Zoë Kravitz quiso ser fiel a la sexualidad de Kyle en los cómics. En una entrevista, la actriz de Big Little Lies aseguró que interpretó a Selina como bisexual en The Batman.

“Definitivamente esa es la forma en que interpreté eso, que tenían algún tipo de relación romántica”, comentó la famosa por una escena de la película.

Además el director de The Batman, Matt Reeves, dijo que esta nueva película es muy fiel al personaje de Selina Kyle. “Todavía no es Gatúbela, pero todos los elementos de cómo se convertirá en Gatúbela están ahí”, comentó.

Reeves aclaró que la bisexualidad de Gatúbela no es algo que él quisiera poner explícitamente en la película.

“No creo que tuviéramos la intención de ir directamente de esa manera, pero puedes interpretarlo de esa manera con seguridad. Ella tiene una intimidad con ese personaje y es un tremendo y profundo cariño por ese personaje, más que algo sexual, pero se suponía que había una relación bastante íntima entre ellas”, explicó el director.

“En términos de su relación con Anika, hablé con Zoë desde el principio y una de las cosas que dijo que me encantó fue que: “Se siente atraída por los callejeros porque era una callejera y realmente quiere cuidar de estos perros callejeros porque ella ya no quiere ser así, y Anika es como una callejera y la ama. En realidad, representa esta conexión que tiene con su madre, a quien perdió, que ya no era una callejera”, concluyó sobre el camino de Selina Kyle, quien está por convertirse en Gatúbela.

Tras el éxito que está teniendo The Batman, se rumora que podría haber una serie de Zoë Kravitz como Gatúbela en HBO Max.

