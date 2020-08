Robert Pattinson sorprende en el primer y violento tráiler de “The Batman”

Tras meses de espera por fin se liberó el primer adelanto oficial de la esperada producción de “The Batman“, la nueva versión del emblemático personaje de DC Cómics que llegará bajo el rostro de Robert Pattinson.

El actor ha podido demostrar su talento y versatilidad en múltiples filmes reconocidos por la crítica. La cinta vendrá de la mano de Matt Reeves.

Este nuevo superhéroe llega con un trate táctico inspirado en la saga Arkham y un enfoque más apegado a la psicología del personaje así como a la faceta de detective, algo que fue muy olvidado durante la trilogía de Christopher Nolan pero fue explorado levemente cuando Ben Affleck tuvo el papel en el DCEU.

Las imágenes ver los nuevos rostros de los personajes más conocidos de gótica, como Alfred, Bruce Wayne, Gatúbela e incluso la violencia característica de Batman, quien sigue un estricto código de moral al no matar pero propina fuertes golpizas a los villanos.

A diferencia del murciélago más experimentado de Snyder, Robert Pattinson tendrá la tarea de mostrar a un joven Bruce Wayne en su segundo año como el reconocido héroe.

If you're excited about these, wait till you see what we have for you in #TheBatman panel at #DCFanDome starting at 5:30 PST. pic.twitter.com/hzSm4zV7i0

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) August 22, 2020