Estos son todos los nominados a los premios Oscar 2023

Una de las sorpresas es la cinta "Everything Everywhere all at Once", quien lidera las categorías con 9 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz.

La mañana de este 24 de enero, mediante una transmisión global conducida por Riz Ahmed y Allison Williams, se anunciaron a los nominados a la entrega número 95 de los Premios Oscar 2023, ceremonia que premia lo mejor del cine desde el primero de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Cabe señalar que la edición de este año contará con 23 categorías de nominados en total y la ceremonia será conducida por el comediante Jimmy Kimmel y se llevará a cabo el próximo 12 de marzo desde el Dolby Theatre ubicado en Los Ángeles.

Los nominados:

Mejor Película

All Quiet on the Western Front

Avatar; The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere all at Once

The Fabelmans

TÁR

Top Gun Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Actriz de Reparto

Angela Basset

Hong Chau

Kerry Condón

Jamie Lee Curtis

Stephanie Hsu

Actor de Reparto

Brendan Gleeson

Bryan Tyree Henry

Judd Hirsch

Barry Keoghan

Ke Huy Quan

Mejor Actor en rol protagónico

Austin Butler

Colin Farrel

Brendan Fraser

Paul Mescal

Bill Nighy

Actriz en rol protagónico

Cate Blanchett

Ana de Armas

Andrea Riseborough

Michelle Williams

Michelle Yeoh

Directing (Mejor Director)

Efectos Visuales

Cinematografía

Mejor Edición de Película

Diseño de Producción

Maquillaje y Peluquería

Mejor Película Animada

#Oscars2023 Los nominados a Mejor película de animación son:

Mejor Película Extranjera

Cortometraje Documental

Mejor Documental

Mejor Canción Original

Cortometraje de animación

Cortometraje en Acción en Vivo

Mejor Guion

Mejor Guion Adaptado

Puntuación Original

Mejor Sonido

Mejor Diseño de Vestuario

