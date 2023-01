“¿Qué le pasó a Batman?”, Critican a Robert Pattinson por vestir una falda

Cibernautas lanzaron cientos de comentarios en contra de la vestimenta del actor, pues según algunos internautas “así no debe vestirse Batman”.

Robert Pattinson dio de qué hablar luego de presentarse en un evento con una falda. Usuarios lanzaron cientos de comentarios en contra de la vestimenta del actor pues según algunos internautas comentaron que “así de no debe vestirse Batman“.

La imagen de Robert Pattinson dividió opiniones, luego de que en sus redes sociales publicara una fotografía en donde se observa al actor con un outfit elegante que incluye una falda. El intérprete de Batman formó parte de la campaña de primavera 2023 de la marca Dior, de la cual es embajador desde hace algunos años y se mostró con la polémica vestimenta.

“¿Esto se llama moda? Entonces es tiempo de dejar la tierra”, “Vamos Robert, eres Batman, no puedes usar esto”, “¿Es esta la edición eslava de Batman?”, “¿Por qué está vestido como una abuela búlgara?”, “No porque sea Dior significa que te vas a ver genial”, “Eres Batman no no decepciones”, fueron algunas reacciones.

Dior propuso calma y serenidad para tiempos tormentosos, con una ropa cómoda y de tonos suaves. Abrigos sobredimensionados, jerseys confortables, pantalones de corte impecable e incluso gorros para la lluvia con estilo marinero. Todo esto lo presentó mediante una pasarela con motivo del desfile de la colección otoño/invierno, en donde grandes figuras de la música coreana de K-Pop resaltaron en el evento.

