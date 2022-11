Shakira aparece en transparente vestido y deja ver tanga nude

La cantante dejó con la boca abierta a todos sus fans al lucir sus curvas en un candente vestido ahora como embajadora de la marca de moda Burberry.

Shakira demostró una vez más la diva que es luciendo un elegante vestido transparente que destacó su trabajada figura y belleza que conserva a los 45 años.

En medio de la polémica por sus problemas con Gerard Piqué, la cantante se unió a una lucrativa y exclusiva colaboración con Burberry para ser la nueva imagen y promotora de la temporada navideña.

Lo que llamó la atención fue que ella se dejó ver muy sensual con el atuendo, pues las transparencias hicieron que mostrara su ropa interior de tanga en tono nude.

A través de redes sociales, la colombiana y la marca compartieron detalles de la publicidad que hicieron, en la que ella se lució con un maxivestido nude de tela traslúcida con cuentas bordadas y la marca y fecha de fundación impresas sobre la tela.

El diseño contó con una falta ajustada larga hasta el suelo, mangas largas y cuello de tortuga. Combinó el traje hecho a la medida con un clutch metálico de Burberry, zapatillas plateadas y enormes pendientes de diamantes.

Buenas noticias para la cantante

La revelación de la nueva campaña publicitaria de temporada, llamada The Night Before, se produce horas después de haber llegado a un acuerdo con su ex sobre llevarse a sus hijos Milán y Sasha a vivir a Miami con ella y compartir la crianza en buenos términos.

De acuerdo con un comunicado emitido por ambas celebridades, Shakira podrá irse a vivir con sus hijos a Miami a partir de 2023, garantizando el “bienestar de sus hijos”, así como su privacidad ahora que sus padres se separaron definitivamente en medio de la polémica de infidelidad por parte de él.

Homenajeado por el club, sus compañeros usaron su camiseta en la previa, portó el gafete de capitán, los hinchas se le entregaron, ovación cuando salió de cambio, lo mantearon, tuvo su discurso y le hicieron un pasillo. Así fue la despedida de Piqué en el Camp Nou. EMOCIONANTE. pic.twitter.com/iC7ff2lZhx — Invictos (@InvictosSomos) November 5, 2022

Según los informes, el futbolista tendrá el derecho de estar con los niños entre los periodos de vacaciones principales en Estados Unidos y visitarlos diez días cada mes.

Los acuerdos de crianza sobre sus hijos se produjeron después de la despedida de Piqué del Barcelona, que se llevó a cabo con un juego contra Almería en el Camp Nou y un homenaje en su honor al finalizar.

