VIDEO. El emotivo mensaje de Gerard Piqué en su despedida del Camp Nou

"En la vida cuando te haces grande a veces querer es dejar marchar", fue parte del discurso de Piqué, quien no pudo contener las lágrimas.

Finalizado el encuentro en el que el FC Barcelona derrotó al Almería por 2-0, Gerard Piqué dio su mensaje de despedida ante los 92 mil 605 personas que asistieron al Camp Nou para ver al central español en su último partido en la Ciudad Condal.

Piqué disputó 82′ minutos de los 90 en el encuentro y fue sustituido por Andreas Christensen, quien regresaba de lesión. El defensor de 35 años en su salida del terreno de juego, en lo que fue su último partido en el Camp Nou, recibió la ovación del público y fue abrazado por todos sus compañeros.

Finalizado el encuentro, Piqué fue alzado por sus compañeros en el medio campo del Camp Nou y dio una vuelta de olímpica agradeciendo el cariño de los presentes, todo esto previo a sus palabras de despedida en las que no pudo contener las lágrimas.

“Primero quiero dar los agradecimientos porque si no me olvidaré. A los compañeros, al staff, a los doctores, fisios, gente del gimnasio, material, a los que no ayudan día a día sea más fácil. A la junta por todos estos años…”, inició.

“En la vida cuando te haces grande a veces querer es dejar marchar. De tanto amor y pasión entre el Barcelona y yo, creo que era el momento de dejarnos un espacio. Estoy convencido de que un futuro volveré a estar aquí”, añadió Piqué.

“Esto no es una despedida. Ya me fui con 17 años y creí que ese momento necesitaba también un espacio. Debo decirles que mi abuelo me hizo socio cuando nací. Nací aquí y moriré aquí”, concluyó el central culé.

El legado de Piqué

El central español que lleva en el FC Barcelona desde sus 10 años solo estuvo desvinculado al club de sus amores de 2004 a 2008 cuando firmó por el Manchester United. En su vuelta a la Ciudad Condal, Piqué se convirtió en parte vital del Barça exitoso que conocemos ahora.

Gerard Piqué en su palmarés de clubes tiene como destacados 8 títulos de LaLiga, 7 Copas del Rey, 4 UEFA Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 1 Premier League, 6 Supercopas de España y 3 Supercopas de la UEFA. A nivel de selecciones ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 con España.

