Christina Aguilera genera polémica al usar juguete sexual en pleno concierto

La cantante fue duramente criticada por usar un dildo con arnés frente a menores de edad durante un show en Los Ángeles.

Hace unos días, Christina Aguilera fue la invitada especial en el “Pride Month 2022“, celebrado en la ciudad de Los Ángeles, y en donde cuya actuación fue blanco de críticas.

La cantante fue una de las cabezas del cartel del importante evento y se unió a Kem Petras en el escenario para hacer un dúo en la canción “XXX”.

Ella, en ese instante, apareció con un peculiar atuendo color verde, el cual simulaba al hercúleo cuerpo del “Increíble Hulk”, unas botas hasta la rodilla y con un “dildo” verde de diamantes atado en sus muslos.

El atuendo causó mucha sorpresa en el público espectador, sobre todo por la presencia de niños en dicho evento.

Por si fuese poco, durante la mencionada presentación, se pudo ver a Kim Petras jugando con el juguete sexual que llevaba puesto la intérprete de “Hurt”

And there's video! Christina Aguilera simulates masturbation with the green, bejeweled phallus — shared to Kim Petras' Instagram https://t.co/zvMuRk2Vy5 pic.twitter.com/wvbUMhGnPe

— Breitbart News (@BreitbartNews) June 13, 2022