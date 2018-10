Un juguete sexual hizo que el árbitro detuviera un partido de la Premier League

Muchas risas y comentarios desató este sábado el juego entre el Brighton y el West Ham, cuando el árbitro tuvo que detener el partido por este objeto.

El Falmer Stadium vivió uno de los momentos más insólitos del futbol durante el partido correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, después de que el árbitro tuvo que detener un instante el duelo y tomar un “pene” en sus manos.

Kevin Friend, árbitro encargado del duelo tuvo que detenerlo por un instante luego de que los aficionados desde las tribunas lanzaron un pene de goma, objeto que el silbante tuvo que recoger para después llevarlo al juez de línea y retirarlo del campo.

Foto: Twitter

El curioso momento no pasó por desapercibido para los asistentes, y comenzaron a fotografiar el momento, imágenes que posteriormente fueron publicadas mediante redes sociales.

Seguramente este será un momento que muchos no olvidarán, especialmente el silbante, quien no sabía si reír o mostrar enojo ante el incidente, que no se había visto antes en esta liga, una de las más importantes del mundo.

En la imagen, que rápidamente se volvió viral, se observa a Friend, portar el objeto con su mano derecha, justo a la par de su gorgorito.

*Con información de Publinews Internacional