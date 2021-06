Ricky Martin habla del Orgullo Gay y fans critican sus exóticas uñas

El cantante realizó una emotiva reflexión acerca de su sexualidad tras sufrir discriminación por compartir unas íntimas fotos junto a su esposo.

Ayer se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT+ y entre los múltiples mensajes que circularon en las redes, el de Ricky Martin acaparó toda la atención.

El cantante habló de sus sentimientos a partir de un hecho personal que le tocó atravesar recientemente.

Con una emotiva reflexión habló de la discriminación que le tocó vivir hace unos días, tras subir unas fotos con Jwan Yosef.

“Pausa… hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable. Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista CAP 74 024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”, comenzó relatando.

“Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva.

Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, describió.

“Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán. Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza; por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

Críticas al cantante

Para dar su mensaje, Ricky Martin publicó un par de fotos mostrando las uñas postizas que se puso.

Sin embargo, para muchos de sus fans estaban de más, pues sus palabras eran tan claras que no necesitaba mostrarse así.

“Esta bien compartir su mensaje, pero las uñas no eran necesarias”

“Uyyy qué terribles uñas”

“Creo que están de más las uñas”

“Aplaudo la actitud de Ricky, lo admiro por defender lo que siente, pero las uñas están de más”

El artista boricua se mostró esperanzado de que, finalmente, estos hechos de discriminación dejen de existir.

“Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados”, dijo.

