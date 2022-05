VIDEO. Revelan primeras imágenes de la serie She-Hulk: Defensora de Héroes

¿Quién es Hulka, el nuevo personaje de Marvel?

El martes, 17 de mayo de 2022, Disney+ reveló el primer tráiler de la nueva serie She-Hulk: Defensora de Héroes, del universo cinematográfico de Marvel, la cual estará disponible en el servicio de streaming a partir del 17 de agosto del año en curso.

La nueva serie de comedia está protagonizada por Tatiana Maslany en el papel de She-Hulk/Jennifer Walters, una abogada que se especializa en casos legales relacionados ‘con lo sobrehumano’, es decir, una “defensora de superhéroes”, de acuerdo con un comunicado de Disney+.

En el tráiler, con duración de 1:45 minutos, se destaca la participación de personajes como Hulk/ Bruce Banner, que interpreta Mark Ruffalo, y la abominación Emil Blonsky, que da vida Tim Roth; este último tuvo su primera aparición en la película de Marvel ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’.

Bienvenida

El productor ejecutivo de la serie es Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel, quien dio la bienvenida a Tatiana Maslany en la presentación de Upfront de The Walt Disney Company 2022, en Nueva York. Ambos compartieron detalles del próximo estreno y presentaron el nuevo tráiler a los asistentes.

Dirigida por Kat Coiro (episodios 1, 2, 3, 4, 8, 9) y Anu Valia (episodios 5, 6, 7) con Jessica Gao como guionista principal, She-Hulk: Defensora de Héroes gira en torno a Jennifer Walters (Tatiana Maslany).

tatiana maslany irei apoiar she hulk por vc pic.twitter.com/aWleEXM8GZ — heroina do lixo (@heroinadolixo) May 17, 2022

La serie muestra a Walters mientras atraviesa la complicada vida de una abogada soltera de unos 30 años que, además, es una gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura.

Está compuesta por nueve episodios e incluye una gran cantidad de veteranos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), como Benedict Wong como Wong. El elenco cuenta también con Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry. Los productores ejecutivos son Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro y Jessica Gao. Las coproductoras ejecutivas son Wendy Jacobson y Jennifer Booth.

