Detienen a A$AP Rocky, novio de Rihanna, acusado de participar en tiroteo

El rapero regresaba de su viaje por Barbados cuando la policía ya lo estaba esperando en el aeropuerto de Los Ángeles.

A$AP Rocky fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles el miércoles por la mañana en relación con un tiroteo que tuvo lugar en 2021.

El rapero aterrizó en el aeropuerto de California cuando regresaba de pasar unos días de vacaciones en Barbados junto a su pareja, la cantante Rihanna.

Fue detenido por las autoridades que lo esperaban en la pista de aterrizaje, según informó la cadena NBC News.

#asaprocky Has Been Arrested At LAX Stemming From A Shooting That Took Place In November 2021 pic.twitter.com/6tBsuDMLGY

— No Jumper (@nojumper) April 20, 2022