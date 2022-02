Elegante y bella, así llega Selena Gomez a los SAG Awards 2022

La cantante, quien será una de las presentadoras de esta noche, se llevó todas las miradas con su hermoso vestido negro, que resaltaba su sensualidad.

A tan solo un mes de la entrega de los premios Oscar, este domingo por la noche se llevará a cabo una nueva edición de los premios SAG Awards.

Los Screen Actors Guild que otorga el Sindicato de Actores de Hollywood, cuyos miembros celebran las mejores interpretaciones tanto en cine como en TV.

El sindicato seguirá cumpliendo su decisión de otorgar los premios sin un anfitrión, pero con presentadores de lujo que le aportarán su propia impronta a cada instancia de la ceremonia.

Selena Gomez no #SAGAwards 2022.❤😍 pic.twitter.com/JCqEIBbWyZ

Entre los artistas invitados se encuentran Lady Gaga, Selena Gomez, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Jared Leto, entre otros.

Una de las más esperadas para desfilar por la alfombra roja fue la cantante, pues los fans desde la tarde ya estaba pendientes de su llegada a través de las redes sociales.

La también actriz llegó con un hermoso y elegante vestido negro de terciopelo, que resaltaba su belleza; además lo acompañó con un collar de diamantes de Bvulgari.

Los seguidores no tardaron en llenarla de halagos:

Selena Gomez confesó en una entrevista a Glamour UK que no puede ni ver las fotos de su paso por la MET Gala de 2018, en la que la temática Heavenly Bodies fue un desafío para su equipo.

Y pese a que el vestido pudo ser uno de los más elegantes de la noche, su maquillaje y su apuesta cosmética destrozaron su propuesta.

“Mientras me preparaba para la Met Gala de hace unos años, nos pusimos un poco de autobronceador y me veía preciosa. Pero a medida que pasaba la noche comenzó a ponerse cada vez más y más oscura. Cuando me senté, vi una foto mía y se veía completamente naranja.