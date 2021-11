La cantante y la modelo asistieron juntas al juego de los Knicks en Nueva York; sin embargo, el beso entre ambas ocurrió en pleno partido y no tardo en viralizarse.

Los fans de Selena Gomez está sorprendidos, pues no tenían idea que ella y Cara Delevingne fueran tan cercanas, tanto así que fueron captadas días cuando se dieron un dulce beso.

Esto ocurrió cuando la cantante y la modelo asistieron juntas a un juego de baloncesto en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

El público estaba disfrutando de ver a los Knicks y Orlando Magic enfrentarse, cuando la modelo de 29 años apareció en el Jumbotron y, sin saber exactamente qué hacer, señaló su mejilla y la estrella le plantó un beso allí mismo.

Selena Gomez y Cara Delevingne estuvieron juntas viendo un juego de basketball en NYC.

Todo sucedió cuando la “kiss cam” del Madison Square Garden enfocó a las chicas, lo cual motivo a Selena a darle un tierno hasta dejarle marcado el labial rojo que llevaba.

Las imágenes no tardaron nada en volverse virales y causar furor entre los fans. Ellas se han frecuentado desde hace varios años e incluso, en 2014, hubo rumores de que podrían haber tenido una relación que iba más allá de la amistad.

Aunque fue la exChica Disney la que lo negó durante una entrevista en 2015, con PrideSource. Ella fue muy sincera en responder sobre los rumores.

“Honestamente, ¡lo amé! No me importó (…) ella es increíble y muy abierta, simplemente me hace igual. Es muy divertida y extremadamente aventurera y, a veces, sólo quiero eso en mi vida”, dijo respecto a Cara.

Ver esta publicación en Instagram

¿La cantante y Chris Evans?

Desde hace semanas comenzó el rumor que vincula a Selena Gomez con Chris Evans, quienes no han dado declaraciones al respecto para confirmar o desmentir la información, pero ahora dejaron escapar un detalle revelador.

Los fans de los artistas interpretaron este ‘desliz’ como una muestra de que la relación entre los famosos estaría más avanzada de lo que se cree, mientras que otros afirman que solo son teorías conspirativas.

Sin embargo, un detalle que circula en las redes revelaría que en efecto, la cantante y el actor están saliendo desde hace tiempo.

Todo inició gracias a un video en TikTok de Taylor Swift, una de las mejores amigas de la ex actriz de Disney.

En la grabación aparece en primer plano la intérprete de All too well y luego enseña a Gomez, sentada justo al lado.

Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue el suéter que lució la bella rubia, que es idéntico a uno que lució tiempo atrás el protagonista de Capitán América y que incluso apareció con él en un filme.

De acuerdo con Quién, el jersey de punto blanco es casi idéntico al que Chris luce en la película Puñales por la espalda, algo que no pasó desapercibido y se volvió viral.

