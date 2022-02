Oscar 2022: Estas 8 categorías recibirán galardón previo a la ceremonia

Según explicó La Academia, estos ocho premios se entregarán en el Teatro Dolby de Los Ángeles una hora antes de que empiece la ceremonia.

Los premios Oscar 2022 anunciarán a los ganadores de 8 categorías antes de que empiece la ceremonia televisada.

Su decisión se debe a su intento por aligerar la gala y elevar los datos de audiencia tras los mínimos registrados en las últimas ediciones.

Aunque no han anunciado el cambio públicamente, se reveló que el presidente de La Academia, David Rubin, comunicó la decisión en una carta enviada a los miembros de la organización que posteriormente circuló entre la prensa especializada en Hollywood.

De las 23 categorías que conforman los premios, ocho se anunciarán antes de que arranque la gala del 27 de marzo, con el público ya sentado en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.).

Luego, durante la retransmisión, se emitirá un resumen con las reacciones de los vencedores.

Las categorías afectadas son: mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora.

El cambio reducirá la presencia hispana en la ceremonia, ya que incluye apartados en los que compiten los españoles Alberto Iglesias (por la banda sonora de “Madres Paralelas”), y Alberto Mielgo (aspirante al mejor corto animado por “The Windshield Wiper”), y el chileno Hugo Covarrubias (candidato al mismo premio con “Bestia”).

En 2018, los premios Oscar había anunciado su intención de sacar de la gala los premios técnicos y entregarlos durante la pausa publicitaria, pero se retractó tras el rechazo de la comunidad cinéfila.

Otros premios, como los Grammy y los Latin Grammy, entregan la mayoría de los galardones en una ceremonia previa que no se emite por televisión, aunque su caso está más justificado porque cuentan con casi un centenar de categorías (varias por cada estilo de música).

