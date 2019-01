El divertido baile de Lady Gaga y Ricky Martín en la alfombra plateada de los SAG Awards

La noche de este domingo 27 de enero se celebró la edición 25 de los SAG Awards, el Premio del Sindicato de Actores que exalta lo mejor del cine y la televisión en el último año.

Como era de esperarse los nominados desfilaron por la alfombra roja para deleitar a los medios presentes y entre ellos una pareja inesperada hizo que todos los flashes se dispararán, se trataba nada más y nada menos que de

Lady Gaga y Ricky Martín.

Lady Gaga y Ricky Martin en la alfombra plateada de los #SAGAwards. pic.twitter.com/tqjcQq7lwM — Oh MUSIC (@PortalOhMUSIC) January 28, 2019

Cuando ambos posaron juntos la prensa enloqueció y ambos aprovecharon para dar divertidas poses incluso con un pequeño paso de baile, cuando Gaga se apoyó en Ricky de espaldas.

Ella lucía hermosa con un vestido blanco y él con un traje de blazer blanco con smoking negro. Sin duda lucía como el Hollywood de la era dorada.

Gaga competía en la categoría de Mejor Actriz por su papel en "A Star is Born" y el boricua asistió para apoyar a sus compañeros Darren Chris y Penélope Cruz que competían por sus destacadas actuaciones en la miniserie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

Deslumbra con su belleza

La estrella llegó para triunfar, y así lo ha demostrado con sus múltiples nominaciones por su primera incursión en el cine, gracias a la película "A Star is Born".

Como no podía ser de otro modo, esta noche se llevó todas las miradas en los SAG Awards 2019, con un vestido blanco con un gran corte en la falda y de pronunciado escote.

La pieza la firma Dior y está sacada de la colección Primavera-Verano 2019 Alta Costura, se robó toda la atención.