El diminuto bikini de Maribel Guardia que tiene a todos con la boca abierta

La actriz compartió un video enviando un mensaje a sus fans, que de inmediato notaron que la costarricense dejó ver muy de cerca la espectacular figura que posee.

Maribel Guardia incendió las redes sociales con un par de publicaciones mediante las cuales deseó un Feliz Año Nuevo para todos sus fans.

La actriz causó sensación al lucir su espectacular figura en bikini a la orilla del mar deleitando a sus seguidores de Instagram, pues durante las primeras horas de este año presumió todas sus curvas.

Desde la playa, la celebridad de 62 años externó que su principal deseo para todos en esta nueva vuelta al sol es la salud y acompañó su mensaje con una fotografía que derritió a más de uno de sus seguidores en la plataforma.

Horas más tarde, realizó una segunda publicación, esta vez se trató de un breve fragmento audiovisual donde, de viva voz, compartió un mensaje de esperanza para sus todos.

Ella lució despampanante en un bikini blanco con detalles dorados en el cuello y completó su outfit con una delicado pareo beige y un sombrero.

Dio un par de vueltas mientras expresaba su mensaje y, al darse cuenta del maravilloso paisaje que tenía enfrente, decidió voltear la cámara de su teléfono y compartir el “Atardecer de un nuevo año” para terminar su video.

Adriana Fonseca, Albertano, Lis Vega, Isabel Madow y Laura Bozzo fueron algunas de las personalidades que comentaron su publicación de Instagram.

Maribel Guardia contrarrestó las recientes críticas que recibió sobre su apariencia con las imágenes donde brilló con su trabajada silueta.

Hace un par de días, la costarricense fue cuestionada por dichos señalamientos, a lo que respondió asegurando que no tiene problemas con las opiniones de los demás y, en tono sarcástico, comentó que todos llegarán a la vejez algún día.

“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen”, aseguró entre risas en un video subido en Instagram por el periodista de espectáculos, Eden Dorantes. “Como me ves, te verás… si te va bien”, agregó.