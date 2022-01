Covid-19: Autorizan dosis de refuerzo para menores de 12 a 15 años en Estados Unidos

La FDA afirma basarse en datos de Israel, donde miles de niños y adolescentes de entre 12 y 15 años ya han recibido la dosis de refuerzo.

Estados Unidos autorizó este lunes el uso de la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 para menores de 12 a 15 años. La decisión se toma en medio del aumento de casos que sufre el país debido a la variante Ómicron, y cuando los escolares se disponen a volver a clases después de las vacaciones de fin de año.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también ha autorizado una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNtech para niños inmunodeprimidos de entre 5 y 11 años. Por ejemplo, para aquellos que han recibido un trasplante de órganos.

So, who is eligible for #COVID19 vaccine boosters and when? Well, we made a chart! https://t.co/PgTo10MX0v pic.twitter.com/G51EC6RqTY

Children ages 5-11 who are fully vaccinated and are not immunocompromised do not need to be boosted at this time, but the FDA will continue to review information and communicate with the public if data emerges suggesting booster doses are needed for this pediatric population.

— U.S. FDA (@US_FDA) January 3, 2022