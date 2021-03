Por primera vez, Dulce María muestra el rostro de su hija

Aprovechando la celebraciones del Día Internacional de la Mujer, la cantante compartió una emotivo mensaje dedicado a María Paula sobre la justicia e igualdad.

Dulce María se convirtió en madre el pasado 3 de diciembre, dando a luz a su pequeña hija María Paula.

Tras el nacimiento de la pequeña, la cantante ha compartido varias imágenes de su primogénita, pero muy celosa de proteger su identidad evitando que se vea su rostro.

Sin embargo, este 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, decidió presentar oficialmente a la niña.

Ella acompañó su primera foto con un poderoso mensaje dedicado a la bebé a quien le prometió luchar por un mundo más justo e igualitario.

“Por un mundo donde se respeten tus derechos, donde tu voz sea escuchada y tus ideas tomadas en cuenta y en serio, porque se escuchen tus pasos y jamás silencien tu voz ni tus sueños. Porque llegue el día en que las mujeres dejen de juzgarse y señalarse unas a otras, porque nuestra lucha realmente termine con la violencia, el abuso, el acoso, el miedo y la muerte”, se puede leer en la primera parte del mensaje.

Finalmente, la cantante se pronunció por la igualdad de oportunidades, por la justicia, el respeto, el amor y la libertad.

A finales del año pasado, se llevó a cabo un reencuentro con la mayor parte de los integrantes de RBD, quienes ofrecieron un concierto virtual.

Los grandes ausentes del evento fueron Alfonso Herrera y Dulce María, quienes decidieron no subirse al barco.

Se ha rumorado sobre el tema y aunque se dijo que las cosas no habían terminado del todo bien entre ellos, la cantante lo desmintió.

“No crean todo lo que leen o lo que saca la prensa. Tú dices una cosa y desgraciadamente siempre la sacan de contexto a su conveniencia. Mal interpretaron mis palabras, eso de que yo no participé porque me dejaron de hablar no es cierto. Lo que yo dije fue que, de un mensaje que les mandé, no me respondieron la última parte y que ya no hablé más de eso con ellos, pero no es para que piensen mal”, puntualizó.