Anahí tuvo Covid-19 y se contagió en el reencuentro de RBD

La cantante compartió la noticia por medio de sus redes sociales, confirmando que ella contagió a su esposo Manuel Velasco; además reveló la angustia que vivió.

Anahí dio a conocer que se contagió de coronavirus en el concierto de RBD, evento que se transmitió vía streaming el 26 de diciembre.

En el esperado reencuentro participaron Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y la cantante.

Manuel Velasco informó que era positivo por COVID-19 y, además, presentó síntomas como fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, cuerpo entre otras.

Tras conocer la noticia, el exgobernador de Chiapas, se aisló y continuó con sus labores parlamentarias a la distancia. Cabe señalar que el político también asistió al reencuentro del grupo.

Siete después, la también actriz da más detalles de lo que sucedió.

“Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD”, afirmó Anahí a través de Instagram.

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagie. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí)”, expresó.