Gomita aparece bailando con leggings transparentes y enseña todo

La youtuber fue duramente criticada por dejar ver su trasero en una ajustada lycra, demostrando que "fue mentira de que se retiró los implantes".

Gomita volvió a ser el centro de la polémica tras compartir unos videos donde aparece bailando, presumiendo sus mejores pasos de twerking.

Sin embargo, gracias a sus atrevidos movimientos puso en duda la reciente operación a la que se sometió la youtuber para retirarse los implantes de glúteos.

En las grabaciones aparece con unos leggings transparentes que dejaron ver su ropa interior, mientras pedía a sus fans que la siguieran en TikTok.

Fueron sus curvas las causantes de una serie de comentarios en los que varios usuarios la cuestionaron por lucir unos glúteos voluptuosos y “en forma de triángulo”, como si en realidad no se hubiera retirado las prótesis, tal como lo anunció el pasado mes de octubre.

Ante tantas críticas, la celebridad decidió eliminar el video de Instagram, pero aún puede verse en TikTok.

La conductora Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como ‘Gomita’, sigue en medio de los escándalos, en esta ocasión al haber sido acusada de hacerle brujería a su exmaquillista.

Fue el propio extrabajador de la comediante Morin Ram, quien reveló en entrevista con el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, que fue víctima de un trabajo de santería.

“Me empezaba como a sentir mal, personas allegadas me dijeron que fuera a consultarme porque yo traía algo malo. Yo voy con esa persona que se dedica a lo mismo y me sale todo lo que me estaba haciendo y desde ahí decidí dejarle de hablar”, explicó.