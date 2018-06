Gomita se somete a nueva cirugía y el resultado provocó crueles críticas

Por medio de sus redes sociales, Gomita reveló que se había sometido a una nueva cirugía, esta vez de nariz.

Ella contó por qué volvió al quirófano; sin embargo, su excusa no logró convencer.

Pese a que le dijo a sus fans que no lo volvería a hacer, incluso sus papás le pidieron que no más cirugías, ya que así como estaba luce muy bonita, lo hizo de nuevo.

Por medio de un video, la celebridad muestra las secuelas de la operación y decidió contar los detalles "para no caer en especulaciones".

Araceli Ordaz dijo que esto no era sobre su camino a la perfección, ya que esa intervención no era estética, sino por un "accidente de trabajo".

"Ya estoy bien, tuve un accidente en el trabajo, pero ya estoy mejor. Yo sigo siendo la mujer más feliz del mundo, solo que accidentes hay, no lo había sentido hasta que ayer me revisó el doctor. Mi voz no es tan buena, como me meten un tubo me la garganta se oye fea".