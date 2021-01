Benito Castro, famoso por ser el papá de "La Güereja", ha resentido la crisis económica por la pandemia, pero gracias a varios amigos puede llevar un plato de comida a su mesa.

El mundo del entretenimiento ha sido uno de los más golpeados por la pandemia de COVID-19 y en el caso de Benito Castro, los últimos meses han sido de angustia y dificultades económicas.

Y es que de la noche a la mañana miles de personas involucradas con el mundo de la música, el teatro, el cine y la televisión vieron esfumarse sus fuentes de empleo ante el cierre de espacios y la cancelación de eventos.

Aunque hubo esfuerzos para regresar con el teatro, como ocurrió con la obra “A oscuras me da risa”, en donde actuaba el actor de 74 años, finalmente tuvieron que cerrar.

Para él han sido momentos muy difíciles, enfrentándose a un panorama desalentador ante la falta de proyectos de trabajo.

En una entrevista con el programa Hoy, reconoció que tiene dinero “apenas para sobrevivir y sobrevivir midiéndole el agua a los camotes, no te creas que para ir al súper y llenar el carrito”.

Ayuda al actor

Dentro de su complicada situación, Benito Castro ha contado con el apoyo de algunos de sus colegas del mundo de la comedia mexicana como Ariel Miramontes, conocido por su personaje de “Albertano” y Javier Carranza “El Costeño”.

“Me he encontrado gente muy generosa que me ha apoyado económicamente, el Costeño, Albertano ni se diga”, reconoció, quien fuera integrante del grupo musical conocido como Los Hermanos Castro.

El también cantante comentó que sus compañeros lo apoyan comprando productos en el supermercado para que pueda tener alimentos.

No es la primera ocasión que Castro habla de sus problemas económicos. El pasado noviembre ofreció una entrevista a TvyNovelas en donde reveló que no había podido cumplir con sus compromisos bancarios.

“No tengo dinero para pagar; me van a tener que esperar a que las aguas me lleven a piso más firme. El poco dinero que tenía y lo poquito que me entraba lo utilicé para el bienestar de mi familia, no para quedar bien con los bancos y conservar mi crédito.

Que me lleven ante el buró, que me amenacen, que me estén jode y jode todo el día por teléfono, me vale mad… Hay comida en mi refrigerador, y eso es lo único importante para mí”, comentó.

