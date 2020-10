Ricardo Hill se encuentra atravesando momentos difíciles y el coronavirus solo vino a golpear más su ya debilitada economía.

El actor, famoso por su imitación de Joaquín López-Dóriga “El Teacher”, además perdió su departamento en el terremoto de 2017, fue diagnosticado con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y no tiene trabajo.

A post shared by Ricardo Hill (@ricardohill7) on Oct 16, 2020 at 9:44am PDT

View this post on Instagram

Luego de estos meses de confinamiento, él comentó a la revista TvyNovelas que trata de sobrevivir a la pandemia vendiendo cubrebocas y gel antibacterial, así como calzado deportivo.

“Ya puedo trabajar, es lo bueno. De repente me da un poquito de ansiedad, pero ya he estado haciendo doblaje y algunos programas, como es el caso de Como dice el dicho”, reveló sobre su actual situación.

Asimismo contó que varios de sus amigos, del mundo de la comedia, lo ayudaron económicamente, al igual que otras personas que no son del medio e incluso gente a través de redes sociales.

A post shared by Ricardo Hill (@ricardohill7) on Sep 29, 2020 at 1:30pm PDT

View this post on Instagram

Reconoció que su estado de ánimo sube y baja porque estaba acostumbrado a tener un intenso ritmo de trabajo y no ha podido tomar terapia psicológica porque “ahorita no hay dinero”.

Ricardo Hill definió su situación como “terrible, porque ya son muchos meses sin trabajar, ya la economía no aguanta más sin empleo… No sé cuándo va a acabar”.

Sin embargo, no todo ha sido malo, pues asegura que la pandemia le ha dejado la enseñanza de ahorrar, pues para hacer frente a la crisis vendió su coche y está ofreciendo productos por internet.

“Una amiga tiene productos para la pandemia: mascarillas, geles, desinfectantes… Y por otro lado, también tenis. La gente no me cree que venda cosas; me pregunta que si es verdad que se me acabó el dinero”.