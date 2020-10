Cardi B espanta a sus fans tras viralizarse video sin maquillaje

A principios de este mes, Cardi B celebró sus 28 años con una lujosa fiesta y más de 100 invitados. El hecho fue criticado en redes sociales debido a su festejo en plena pandemia.

En su celebración no faltó el dinero, mucho alcohol y todo lo que se pueda imaginar.

Sin embargo, a la cantante neoyorquina se le pasaron las copas y terminó compartiendo una fotografía de ella sin ropa y exponiendo sus senos al desnudo.

Aunque la famosa retiró la fotografía a los minutos, la misma ya había sido capturada por muchos de sus seguidores que pronto la hicieron viral. La imagen llegó a Twitter donde muchos cibernautas bromearon.

Semanas después vuelve a ser tendencia por un video donde se muestra sin ninguna gota de maquillaje y su cabello al natural.

A través del clip que compartió en sus redes sociales y que más tarde fue retomado por sus fans, la artista aparece irreconocible y comenta:

“Este es mi cabello, no es rizado sino muy liso”, dijo mientras explicaba cómo era que lo cuidaba.

NATURAL CARDI B IS EVERYTHING! 🥵 pic.twitter.com/Q99RzXDoKj

Los fans no tardaron en comentar las imágenes señalando que con el exceso de maquillaje y los cambios de color en su cabello la han dañado a tan corta edad, algunos no la reconocieron.

Otros fans agregaron que luce más hermosa al natural y que la prefieren de esa manera.

Offset fue detenido el pasado fin de semana mientras conducía su vehículo, una detención que retransmitió en vivo a través de Instagram.

La policía obligó al rapero a salir de su coche para esposarlo mientras era apuntado con una pistola.La reacción histérica de Cardi B, quien no dejó de gritar a los agentes, demuestra la tensión que se vivió durante el momento.

here’s an unseen angle of offset being arrested lol pic.twitter.com/yUABR3weSf

