Revelan candentes imágenes de Timothée Chalamet y Eiza González en plena intimidad

Eiza González parece que volvió a encontrar el amor y esta vez de la mano de Timothée Chalamet, quien es considerado como uno de los solteros más codiciados del mundo.

En las fotos que se filtraron se les puede ver en candentes besos abordo de un yate en una de las playas más famosas de México y en plena pandemia por el coronavirus.

La mexicana y el franco-estadounidense fueron captados en Cabo San Lucas. Según TMZ, además de los besos, el actor tocó la guitarra y le cantó a Eiza y un grupo de amigos con los que se encontraban.

Eiza Gonzalez & Timothée Chalamet in los Cabos (México) pic.twitter.com/AH8a9Ri7qs — Best of Eiza Gonzalez (@BestofEizaG) June 23, 2020

Romance a todo

En redes sociales se han viralizado nuevas imágenes de la nueva pareja, en donde se mostraron demasiado románticos.

El actor de “Dune”, de 24 años, y la estrella de ‘Baby Driver’, de 30, se dejaron ver de lo más enamorados y besándose en la piscina, mientras ella usaba un sexy bikini en tonalidad amarilla. La actriz completó su look con lentes de sol y aretes dorados.

Nuevas imágenes de Timothee Chalamet y Eiza Gonzalez pic.twitter.com/fhN8Y19NiM — Fabiola ctmr (@Fdefabiola) June 25, 2020

THIS GOTTA BE SOME TYPE OF JOKE BC…. pic.twitter.com/nSuIslMJEr — jay (@zendookie) June 25, 2020

Por su parte, Timothée lució un bañador en tonalidad naranja neón y lució una cadena en el cuello. En una de las fotos vemos como el bañador del actor dejó ver parte de su trasero.

Recordemos que el protagonista de "Call Me by Your Name" hasta hace poco salía con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp.

Twitter

La noticia de inmediato se volvió tendencia, donde provocó diversas reacciones en Twitter, algunas de ellas muy divertidas.

Sin embargo, los haters no dudaron en llenarla de críticas por su extensa lista con famosos de Hollywood y con quienes no llega a tener una relación formal; algunos la llamaron "fácil con los hombres".