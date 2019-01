Timotheé Chalamet es captado leyendo un libro en plena ceremonia de los SAG Awards

Desde que el joven actor Timothée Chalamet desató pasiones en "Call Me by Your Name" más de uno ha puesto su mirada en su carrera y sobre todo en su looks.

Recientemente en la entrega de los Golden Globes, el actor dio cátedra de vanguardismo al lucir un "chaleco" o "árnes" brillante con el que además de romper esquemas de lo clásico, demostró que es capaz de imponer modas y ser auténtico con actitud.

Gracias a su papel en la cinta "A Beautiful Boy" estaba nominado a los SAG Awards 2019 en la categoría Mejor actor de reparto.

Aunque no ganó el premio, se robó toda la atención en las redes sociales cuando fue captado leyendo un libro mientras se llevaba a cabo la ceremonia.

"Podría haber 100 personas en la sala, y Timotheé Chalamet estaría … ¿leyendo un libro? #SAGawards", escribió Entertainment Tonight en su Twitter.

There could be 100 people in the room, and Timotheé Chalamet would be…. reading a book? #SAGawards pic.twitter.com/rOEFEZquvq — Entertainment Tonight (@etnow) January 28, 2019

¿Serán novios?

Tras ser captados en varios ocasiones besándose y coqueteando, muchos esperaba que el actor dijera que él y Lily-Rose Depp son novios.

El domingo 6 de enero se llevaron a cabo los Golden Globes, y como era de esperarse fue abordado por una conductora, quien comenzó a hacerle distintas preguntas, como su outfit o sobre su acompañante, Nicole Flender, madre del actor.

Timothée Chalamet and Lily-Rose Depp confirmed their romance by going on a date that was just peachy. https://t.co/bLh1nORlwo pic.twitter.com/ISztaY3PH2 — E! News (@enews) October 22, 2018

Conforme fue avanzando la entrevista, ella le preguntó si se reuniría más adelante con Lily-Rose Depp, su supuesta novia.

Pero el actor comenzó a reírse nerviosamente y contestó:

"Esto aquí con mi mamá", indicó y sin dar más detalles.

La presentadora le preguntó a Nicole "si lo aprobaba", la madre del actor contestó diciendo:

"Apruebo que esté aquí conmigo, que me llevó a los Globos de Oro, por supuesto. Estoy tan feliz de estar aquí". Finalmente, la reportera le dijo: "Lily te deja sin habla" a lo que el actor sólo dijo "Sí".

