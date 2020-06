“El coronavirus no dará tregua”, asegura Asturias y reitera llamado a la prevención

El titular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, reiteró el llamado a la población para mantener las medidas de prevención, pues aseguró que “el coronavirus no dará tregua”.

Por medio de redes sociales, el doctor se refirió a la situación de la pandemia, que impactó el país hace más de tres meses.

“Si a >100 días de confinamiento parcial nos sentimos cansados, solo recordemos que el coronavirus no dará tregua. No se cansa de pasar de uno a otro y lo único que lo detiene es que los guatemaltecos nos cuidemos y prevengamos el contagio. Será una batalla larga, adelante…”, escribió.

Si a >100 días de #confinamiento parcial nos sentimos cansados, solo recordemos que el #CoronavirusGT no dará tregua. No se cansa de pasar de uno a otro y lo único que lo detiene es que los #guatemaltecos nos cuidemos y prevengamos el contagio. Será una batalla larga, adelante… — Dr. Edwin Asturias (@easturia) June 24, 2020

Su pronunciamiento se da un día después de que se reportara la mayor cifra de casos nuevos, con un total de 771, y de muertes por esta enfermedad, pues se contabilizaron 35.

La cifra total de casos positivos de Covid-19 en Guatemala es de 14 mil 540, de esos continúan activos 11 mil 059.

De igual forma, se reportan 2 mil 897 pacientes recuperados y 582 fallecidos.

Ministerio de Salud reporta 771 casos positivos de Covid-19 y 35 fallecidos Hoy se registra la mayor cifra de muertes y nuevos diagnósticos. La pandemia impactó al país desde hace tres meses y, según las autoridades, se esperan semanas intensas.

Semanas intensas

Asturias aseguró que se esperan de dos a tres semanas intensas con relación al coronavirus y que lo que se observa actualmente “puede ser peor”.

Mencionó que es probable que las personas con quienes se comparte la vivienda o el transporte pueden estar contagiadas, pues en ese período el contagio comunitario es frecuente.

Por ello reiteró que los ciudadanos deben guardar las medidas que han indicado las autoridades sanitarias para reducir el riesgo de contraer el virus.

Entre estas el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos.

Además, informó que el departamento más afectado por la enfermedad es Guatemala, seguido por El Progreso, San Marcos y Sacatepéquez.

Estiman de dos a cuatro semanas intensas por crisis Médicos recomiendan atender las medidas de distanciamiento social para no contagiarse del coronavirus SARS-CoV-2, ya que se esperan semanas intensas.

Y dijo que probablemente el número real de casos es diez veces mayor del que se reporta a diario, pues hay personas que no acuden a los servicios de salud por tener síntomas leves o no tenerlos, así que no son incluidas en las estadísticas.

Mientras tanto, la ministra de Salud, Amelia Flores, destacó que aunque actualmente la enfermedad registra el mayor impacto en el área urbana, en los próximos días se prevé un incremento de casos en el área rural.